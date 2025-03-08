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        Kadın bahriyelilerden 'TCG Nusret' ile 8 Mart anısı seyri

        ÇANAKKALE'debir araya gelen Kadın Deniz Harp Okulu öğrencileri ve kadın deniz astsubayları, 'TCG Nusret' mayın gemisi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına seyir gerçekleştirerek, 'Dur Yolcu' yazısını selamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:21 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:25
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        Kadın bahriyelilerden 'TCG Nusret' ile 8 Mart anısı seyri
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        ÇANAKKALE'debir araya gelen Kadın Deniz Harp Okulu öğrencileri ve kadın deniz astsubayları, 'TCG Nusret' mayın gemisi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına seyir gerçekleştirerek, 'Dur Yolcu' yazısını selamladı.

        Kadın Deniz Harp Okulu öğrencileri ve kadın deniz astsubayları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Çanakkale'ye geldi. Kadın Deniz Harp Okulu Öğrencileri ve kadın deniz astsubayları, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile bir araya geldi. Tuğamiral Biçen, Çanakkale Deniz Müzesi Müdürü Dz. Alb. Serhan Aras ve Kadın Deniz Harp Okulu Öğrencileri ve Kadın Deniz Astsubayların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, karanfil verdi. Daha sonra Kadın Deniz Harp Okulu öğrencileri ve kadın deniz astsubayları, 2011'de Gölcük'te aslına uygun inşa edilen 'TCG Nusret' mayın gemisi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına seyir gerçekleştirerek, 'Dur Yolcu' yazısını selamladı.

        'KADINLARIMIZ, TARİHİN HER DÖNEMİNDE VATAN SAVUNMASININ PARÇASI OLMUŞTUR'

        8 Mart 1915 sabahı gün doğmadan seyre kalkan kahraman Nusret, 26 adet mayını karanlık liman mevkisine dökerek 18 Mart 1915'te yenilmez denilen itilaf güçleri donanmasını hezimete uğrattığını söyleyen Çanakkale Deniz Müzesi Müdürü Dz. Alb. Serhan Aras, "Bugün aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü. Bu önemli, anlamlı ve özel günde deniz subayı adayı Kadın Deniz Harp Okulu öğrencilerimiz ve Kadın Deniz Astsubaylarımız ile kahraman Nusret Mayın Gemisi'nin şanlı tarihini yaşatan TCG Nusret Müze Gemisi'nde beraberiz. Kadın deniz astsubaylarımız donanmamıza katıldı. Kadın Harp Okulu öğrencilerimiz de eğitimlerinin ardından subay rütbesiyle mezun olacak ve donanmamıza katılacak. Kadınlarımız, tarihin her döneminde vatan savunmasının parçası olmuştur. Şanlı tarihimiz Türk kadınının kahramanlık ve fedakarlıklarıyla doludur. Kadınlarımız geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de hayatın her alanında ülkesinin başarısı için erkeklerle omuz omuza mücadeleye devam edeceklerdir. Tüm bunların ötesinde Türk kadınının yüreği, vatanı ve bayrağı için gözünü kırpmadan canını vermeye daima hazırdır. Bu vesileyle; bu toprakları bize vatan yapan başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; şehit ve gazilerimizin kıymetli ve fedakar annelerinin ellerinden öpüyor, tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyorum" dedi. Konuşmanın ardından Çanakkale Deniz Müzesi Müdürü Dz. Alb. Serhan Aras, Kadın Deniz Harp Okulu öğrencileri ve kadın deniz astsubayları, 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları anısına denize çelenk bırakıldı.

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