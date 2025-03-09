Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Darbedildikten 1 saat sonra kalp krizinden öldü; 4 tutuklama

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Mustafa Ayran (60) gittiği restoranın önünde dışardan gelen bir grup tarafından darbedildikten 1 saat sonra kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 14:58 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Darbedildikten 1 saat sonra kalp krizinden öldü; 4 tutuklama
        ABONE OL

        ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, Mustafa Ayran (60) gittiği restoranın önünde dışardan gelen bir grup tarafından darbedildikten 1 saat sonra kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti. Ayran'ın ölümüni ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        Olay, 7 Mart’ta Ayvacık ilçesinde bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Yemek yemek için gittiği restoranın önünde Mustafa Ayran ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada darbedildiği iddia edilen Ayran, sonrasında restorana girerek masaya oturdu. Mustafa Ayhan, 1 saat sonra rahatsızlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ayran'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ancak Mustafa Ayran, kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen M.B., Ş.T., S.A., ve K.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavgaya karıştığı iddia edilen A.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de darbedilen kişi hayatını kaybetti
        Çanakkale'de darbedilen kişi hayatını kaybetti
        Boru döşeme gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Boru döşeme gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone" Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone" Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Çanakkale'de köylere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti
        Çanakkale'de köylere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti
        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması