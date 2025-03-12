Bayramiç Barajı'nın su seviyesi 4 ayda yüzde 10'dan 70'e yükseldi

ÇANAKKALE'deki Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın kasım ayı ortalarında yüzde 10'lara kadar gerileyen su seviyesi, şubat ayındaki yağışlarla yüzde 70’e ulaştı. Geçen yıl aynı döneme oranla su seviyenin yüzde 30 daha az olduğuna dikkati çeken Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, nisanda beklenen yağışların olmaması halinde pek çok ürünün ekiminde kısıtlama uygulanabileceğini söyledi.

Kentte çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nda kasım ayının ortalarında yüzde 10'lara kadar gerileyen su seviyesi, şubat itibarıyla yükselişe geçti. Şehirde etkili olan yağışlar ve özellikle Kaz Dağları'ndaki kar yağışının ardından 96,5 milyon metreküp kapasiteye sahip barajdaki su, yüzde 70 seviyelerine çıktı. Geçen yıl aynı döneme oranla barajdaki su seviyesinin yüzde 30 oranında daha az olduğuna dikkati çeken Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, nisan ayında yağışların etkili olmaması halinde başta çeltik olmak üzere birçok tarım ürünün dikiminde kısıtlamaların uygulanacağını söyledi.

'NİSANDA ÇANAKKALE'NİN YAĞIŞA ÇOK İHTİYACI VAR'

Türkiye'nin büyük bölümünde geçen aylarda kar yağdığına dikkati çeken Ünver, "Bayramiç Barajı, tarım anlamında merkezin yanı sıra Bayramiç ve Ezine ilçelerini de besliyor. Bayramiç Barajı'nda şu anki su seviyesi 70 seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde baraj doluydu. Şu an mart ayı içinde de yağmur görünmüyor. Önümüzde yağmur için bir nisan ve mayıs ayları kaldı. Mayıs ayında yağan yağmurlar genelde tarım için tehlikeli oluyor. Çünkü mayıstaki yağmurlar genelde dolu şekilde olduğu için tarıma zarar veriyor. Bu nedenle Çanakkale'nin nisan ayında yağışa çok ihtiyacı var" dedi.

'BU YIL ÇELTİK EKİM NOKTASINDA ÇOK SIKINTI YAŞANACAK'

Çanakkale'nin geçen yıllara göre bu yıl kurak bir kış dönemi yaşadığını vurgulayan Ünver, "Çanakkale'nin tarımını sadece Bayramiç Barajı etkilemiyor. Bunun yanında Biga'daki Taşoluk Barajı ve Bakacak barajları da tarımsal sulama için önemli sulama barajları. Şu an hem Taşoluk Barajı'nda hem de Bakacak Barajı'nda su seviyesi yüzde 30 seviyesinde. Geçen yıla oranla onlar da yüzde 50 düşük seviyede. Barajlarımızda su olmaması halinde maalesef bu sene çeltik ekiminde çok sıkıntı yaşanacak. Çünkü çeltiğin suya çok fazla ihtiyacı var. Şu anki değerlendirmede biz herhangi bir çiftçimize, üreticimize 'Çeltik ekmeyin' diye bir tebligatta bulunmadık. Yağışları bekliyoruz. Nisan ayına kadar barajların doluluk oranını takip edip, nisan ayından sonra, tekrar bir araya gelerek çiftçilerimizle bu konuyu değerlendireceğiz. Su yeterli seviyeye ulaşmazsa çeltik başta olmak üzere tohumluk mısırda ve diğer sebze ürünlerinde dikiminin kısıtlanmasını çiftçimiz tebliğ edeceğiz" diye konuştu.