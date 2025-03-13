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        Çanakkale - Sahura şarkı ve türkülerle kalkıyorlar /Video eklendi

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yaşayanlar, sahura davul yerine şarkı ve türkülerle kalkıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:15
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        Çanakkale - Sahura şarkı ve türkülerle kalkıyorlar /Video eklendi
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        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yaşayanlar, sahura davul yerine şarkı ve türkülerle kalkıyor.

        Roman müzisyenler tarafından kurulan müzik grubu, ilçe halkını uyandırmak için sahur vakti davul yerine şarkı ve türkülerle sokak sokak dolaşıyor. Ramazan ayı boyunca kurdukları müzik grubuyla vatandaşları uyandıran müzisyenler, ramazan ayının ortasında bahşiş topluyor.

        Bu geleneğin asırlık olduğunu ve dededen kalma geleneği yaşattıklarını söyleyen müzisyenlerden Zeki Dalıcı, "Ramazan başlamadan önce genç müzisyenler olarak toplanarak prova yaptık ve ramazana hazırlandık. Şarkılı, türkülü sahur geleneğini devam ettiriyoruz" dedi.

        Bu geleneğe uzun yıllardır tanıklık ettiğini söyleyen Ruşen Şahin (66) ise "Kendimi bildim bileli sahura şarkılarla, türkülerle kalkıyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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