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        Çanakkale Savaşları kahramanı Cevat Paşa törenle anıldı

        ÇANAKKALE Savaşları'nın önemli kahramanlarından Müstahkem Mevki Komutanı Miralay Cevat Paşa, ölümünün 87'nci yıl dönümünde törenle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:15 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:20
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        Çanakkale Savaşları kahramanı Cevat Paşa törenle anıldı
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        ÇANAKKALE Savaşları'nın önemli kahramanlarından Müstahkem Mevki Komutanı Miralay Cevat Paşa, ölümünün 87'nci yıl dönümünde törenle anıldı.

        Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında; Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından Müstahkem Mevki Komutanı Miralay Cevat Paşa, ölümünün 87'nci yıl dönümünde Cevat Paşa Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanvekili Bülent Şarlan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, Müstahkem Mevki Komutanı Miralay Cevat Paşa'nın biyografisi hakkında bilgi paylaştı.

        'FEDAKARLIK GÖSTEREN NESİL'

        Törende konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Cevat Paşa, Çanakkale Deniz Savaşları sırasında gerek planlama aşamasında gerek sevk ve idare aşamasında her zaman büyük bir askerlik ve komutanlık örneği göstermiş ve o büyük donanmaya Çanakkale Boğazı'nı dar eden, o önemli ordunun komutanlığını yapmıştır. Savaş sırasında bile müstahkem mevki komutanı olarak okul yapmayı düşünecek kadar, isteyecek kadar geleceği öngören yüksek duruşlu insanlardır. Gerçekten o dönemin nesli, o 1900'lü yılların başındaki o nesil, bu memleketin en cefa çeken, en büyük fedakarlık gösteren nesilleri olmuştur. O insanlar bu toprakları korumak için rahat yüzü görmemiş, tabiricaizse cepheden cepheye koşmuş, ateşten ateşe koşmuş, sınırdan sınıra koşmuş ve bu toprakların savunmasında bir abide şahsiyet olarak Türk milletinin kalbindeki en müstesna yerleri almışlardır" dedi.

        'BİLİNMESİ İÇİN HEPİMİZ ÇALIŞMALIYIZ'

        Kaşdemir, "Bugüne kadar Çanakkaleliler olarak hep Cevat Paşa'yı duyduk, bildik. Ama bugünden sonra, bu törenden sonra Çanakkale'de ve Türkiye'de Cevat Paşa'nın daha çok bilinmesi, daha çok saygı duyulması adına hepimiz çalışmak durumundayız. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale kahramanlarını unutturmamak, unutmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluğun altında olduğumuzun idrakindeyiz. O nedenle o büyük kahramanları her zaman hayırla yad etmek için böyle programları icra edeceğiz" diye konuştu.

        CEVAT PAŞA ANITI'NA KARANFİL

        Bugün Türk tarihinin bir büyük kahramanını anmak için toplandıklarını ifade eden Vali Ömer Toraman da Cevat Paşa'nın Çanakkale harplerinde de Deniz Harbi'nde de müstahkem mevki komutanı olarak göstermiş olduğu başarıyla Boğaz'ın geçilemeyeceğini tarihe not düşmüş kişi olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından dua edilip, protokol üyeleri ve katılımcıların Cevat Paşa Anıtı'na karanfil bırakmasıyla program sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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