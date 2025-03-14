Balyozlu- bıçaklı 'alacak' kavgası: 2 yaralı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen B.E., Y.E., Ş.Y., İ.C.Y., İ.Y., S.Ş., Y.K., L.E., O.Y. ve T.C.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, 11 Mart'ta, Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında alacak nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı ve balyozlu kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.Y. bıçaklanırken, İ.Y. ise balyoz darbeleri nedeniyle elinden yaralandı.

ÇANAKKALE'de iki grup arasında alacak nedeniyle çıkan balyozlu ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.