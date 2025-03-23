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        İnek, annesi ölen tayı emziriyor

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu annesi ölen tayı, inek emziriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 23.03.2025 - 14:45
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        İnek, annesi ölen tayı emziriyor
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu annesi ölen tayı, inek emziriyor.

        Ayvacık ilçesine bağlı Şapköy köyünde hayvancılık yapan Nevzat Kaptan (62), otomobil çarpması sonucu ölen atın başında bitkin halde bulunan tayı sahiplendi. Kaptan, tayı köydeki ahırına getirdi. Kaptan, bir süre sonra ahırdaki 'Simental' cinsi ineğinin, tayı emzirdiğini fark etti.

        Tayın annesine bir aracın çarptığını söyleyen Nevzat Kaptan, "Tayı annesinin başında aç ve susuz beklerken gördüm. Alıp ahıra getirdim. Tayı ineklerimden sağdığım sütle besliyordum sonradan ineğin tayı sahiplenip, emzirdiğini gördüm. İneğimiz, tayı yavrusu gibi yanından hiç ayırmıyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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