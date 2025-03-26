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        Çanakkale Boğazı'nda bekleyen arızalı gemi, römorkör tarafından çekildi

        ÇANAKKALE açıklarında 6 gün önce makine arızası yapan Belize bayraklı konteyner gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek boğazdan geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:35
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        Çanakkale Boğazı'nda bekleyen arızalı gemi, römorkör tarafından çekildi
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        ÇANAKKALE açıklarında 6 gün önce makine arızası yapan Belize bayraklı konteyner gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek boğazdan geçti.

        İsrail'den İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na yola çıkan 100 metre uzunluğundaki Belize bayraklı 'Greta' isimli konteyner gemisi, 20 Mart’ta Çanakkale Boğazı’nda Yeniköy açıklarında makine arızası yaptı. Akıntı ile sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18', bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi.

        GEMİ YEDEKLENEREK ÇEKİLDİ

        Burada 6 gündür demirli olan gemi, bugün sabah saatlerinde 'Kurtarma-20' römorkuna yedeklenerek boğazdan geçirildi. Gemiye, boğazı geçişi sırasında 'Kurtarma-10' ve 'Kurtarma-13' römorkörleri de eşlik etti. Geminin Ambarlı Limanı'na götürüldüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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