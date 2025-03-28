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        Çanakkale'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

        ÇANAKKALE'NİN Bayramiç ilçesinde yanan ev, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 00:14 Güncelleme: 28.03.2025 - 00:20
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        Çanakkale'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
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        ÇANAKKALE'NİN Bayramiç ilçesinde yanan ev, kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 21.30 sıralarında Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi’nde bulunan Ramis Şahin'e (65) ait tek katlı evde çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Aysel Şahin, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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