Çanakkale'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
ÇANAKKALE'NİN Bayramiç ilçesinde yanan ev, kullanılamaz hale geldi.
ÇANAKKALE'NİN Bayramiç ilçesinde yanan ev, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi’nde bulunan Ramis Şahin'e (65) ait tek katlı evde çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Aysel Şahin, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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