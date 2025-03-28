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        Eniştesinin evini yaktığı suçlamasıyla gözaltına alındı

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Ramis Şahin'in şikayeti üzerine kundaklama iddiasıyla kayınbiraderi Ayhan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:33 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:35
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        Eniştesinin evini yaktığı suçlamasıyla gözaltına alındı
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        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Ramis Şahin’in şikayeti üzerine kundaklama iddiasıyla kayınbiraderi Ayhan K. gözaltına alındı.

        Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi'nde Ramis Şahin'e (65) ait tek katlı evde dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan Aysel Şahin’in ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada Ramis Şahin, evinin eşinin kardeşi Ayhan K. tarafından kundaklandığı iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Kundaklama şüphesiyle Ayhan K., polis tarafından gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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