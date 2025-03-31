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        Çanakkale'de kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

        ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden sürücü Orhan Arslan (62), eşi Yasemin Arslan (57) ve annesi Mecbure Arslan (82) gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 19:18 Güncelleme: 31.03.2025 - 19:20
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        Çanakkale'de kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi
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        ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden sürücü Orhan Arslan (62), eşi Yasemin Arslan (57) ve annesi Mecbure Arslan (82) gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Ezine-Bayramiç kara yolunda meydana geldi. Ezine'den Bayramiç yönüne giden Orhan Arslan yönetimindeki 17 TG 215 plakalı otomobil karşı yönden gelen Rıdvan Zeybekoğlu yönetimindeki 17 FC 707 plakalı otomobille çarpıştı. Çanakkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden döndüğü öğrenilen otomobil sürücüsü Orhan Arslan ile araçta bulunan annesi Mecbure Arslan ve eşi Yasemin Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Zeybekoğlu ise yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Zeybekoğlu, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde kaldırılıp, tedaviye alındı. Zeybekoğlu'nun durumunu iyi olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri ise aynı hastanenin morguna gönderildi.

        Polisin, kazayla ilgili soruşturması sürerken hayatını kaybeden Orhan, Mecbure ve Yasemin Arslan için bugün Bayramiç Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Arslan ailesinin yakınları camide taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Orhan, Mecbure ve Yasemin Arslan’ın cenazeleri Bayramiç İlçe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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