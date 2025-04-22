Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü anma programı belli oldu

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek tören programları belli oldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Her yıl olduğu gibi Türk milleti olarak o büyük kahramanları, o büyük başarıya imza atanları hayırla yad edip rahmetle anacağız" dedi.

Çanakkale Kara Savaşları 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentte çeşitli programlar düzenlenecek. Bu kapsamda anma programları 24 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde saat 11.00'de düzenlenecek çelenk töreniyle başlayacak. Ardından Fransız ve İngiliz Anıtı'nda tören gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında 25 Nisan'da saat 04.30'da 'Şafak Ayini' yapılacak, saat 06.30'da da '57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü' düzenlenecek. Saat 08.30'da Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı'nda '57'nci Alay Sancak Devir Teslim Töreni' gerçekleştirilecek. Ardından saat 10.00'da Avustralyalılar tarafından Lone Pine Anıtı'nda anma töreni yapılacak. Şehitler Abidesi'nde saat 10.30'da 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü Anma ve saat 11.30 Yeni Zelanda Anıtı'ndaki anma töreninin ardından programlar sona erecek.