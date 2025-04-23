Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Çanakkale Kara Savaşları törenlerine katılacak

        BİRLEŞİK Krallık Kraliyet Prensesi 2'nci Elizabeth'in kızı Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü etkinliklerine katılmak için Çanakkale'ye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 22:00 Güncelleme: 23.04.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Çanakkale Kara Savaşları törenlerine katılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİRLEŞİK Krallık Kraliyet Prensesi 2’nci Elizabeth’in kızı Anne, Çanakkale Kara Savaşları’nın 110’uncu yıl dönümü etkinliklerine katılmak için Çanakkale’ye geldi.

        Çanakkale Kara Savaşları’nın 110’uncu yıldönümü nedeniyle kentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda 24-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklere katılacak olan Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi 2’nci Elizabeth’in kızı Anne, Çanakkkale’ye geldi. Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne’yi Çanakkale Havalimanı’nda, Vali Ömer Toraman karşıladı. Çanakkale Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Çanakkale Kara Savaşları’nın 110’uncu yıl dönümü anma programlarına katılmak üzere ilimize gelen Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Havalimanı’nda Valimiz Doç. Dr. Ömer Toraman tarafından karşılandı” denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 2 ay devam edebilir
        Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 2 ay devam edebilir
        Bakan Tunç, DEM Parti'yi kabul edecek
        Bakan Tunç, DEM Parti'yi kabul edecek
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı

        Benzer Haberler

        Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale'ye geldi
        Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale'ye geldi
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hikmetin peşinde olalım (2)
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hikmetin peşinde olalım (2)
        Gelibolu'da cam ve ayna sanatı ile fotoğraf sergisi açıldı
        Gelibolu'da cam ve ayna sanatı ile fotoğraf sergisi açıldı
        Çanakkale'de protokol üyeler koltuklarını çocuklara devretti
        Çanakkale'de protokol üyeler koltuklarını çocuklara devretti
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çanakkale'deki milli bilinç kampını ziyaret et...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çanakkale'deki milli bilinç kampını ziyaret et...
        Çanakkale'de hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi
        Çanakkale'de hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi