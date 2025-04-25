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        Anzak askerler Gelibolu'da anıldı

        ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümünde, Yeni Zelanda ve Avustralya Kolordusu Anzakların anısına 'Şafak Ayini Anma Töreni', Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 08:09 Güncelleme: 25.04.2025 - 08:15
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        Anzak askerler Gelibolu'da anıldı
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        ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümünde, Yeni Zelanda ve Avustralya Kolordusu Anzakların anısına 'Şafak Ayini Anma Töreni', Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda düzenlendi.

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümünde Yeni Zelanda ve Avustralya Kolordusu Anzakların anısına 'Şafak Ayini Anma Töreni', Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda düzenlendi. Yeni Zelanda ve Avustralya'dan gelen binlerce kişi, 110 yıl önce savaşta yaşamını yitiren atalarını törenle andı. Törene Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Birleşik Krallık Savunma Ataşesi Col Jim Torbet, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Fransa Savunma Ataşesi Deniz Yüzbaşı Nora Zelazlı, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg Lewis, Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage ve Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı.

        ATATÜRK’ÜN MEKTUBU OKUNDU

        Avustralya ve Yeni Zelanda'dan atalarını anmak için gelen binlerce kişi uyku tulumlarını giyerek törenin başlamasını bekledi. Törenin yapıldığı alanda kurulan LED ekranlarda savaşla ilgili belgeseller ve savaşa katılan askerlerin tanıtıldığı videolar yayınlandı. Törende Yeni Zelanda ve Avustralya askeri bandosu tarafından marşlar ve ilahiler çalınırken, katılımcılar da bandoya eşlik etti. Şafak vakti başlayan programda Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ve Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn konuşma yaptı. Albay Özkan Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektubu Türkçe ve İngilizce olarak okudu.

        Tören, Türkiye ve diğer devletlerin Anzak kaidesine çelenk konulmasıyla devam etti. Türkiye adına çelengi Çanakkale Valisi Ömer Toraman bıraktı. Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon ile Avustralya Genel Valisi Mostyn de çelenk bıraktı. Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda ulusal marşlarının okunmasının ardından ülkelerin bayrakları göndere çekilerek, tören sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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