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        Çanakkale'de kırılan ağaç dalı, 3 otomobile zarar verdi

        ÇANAKKALE'ninBiga ilçesinde fırtına nedeniyle kırılan ağaç dalının düştüğü 3 otomobil zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:00
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        Çanakkale'de kırılan ağaç dalı, 3 otomobile zarar verdi
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        ÇANAKKALE'ninBiga ilçesinde fırtına nedeniyle kırılan ağaç dalının düştüğü 3 otomobil zarar gördü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu fırtına uyarısı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Biga ilçesinde Sakarya Mahallesi Kumru Sokak'taki bir ağacın dalı fırtına nedeniyle kırıldı. Kırılan ağaç dalı, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Otomobiller zarar görürken, düşen ağaç dalı belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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