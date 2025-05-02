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        Otomobiliyle denize düşmekten son anda kurtarıldı

        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde Şerafettin Parlak, limanda geri manevra yaptığı otomobiliyle restoran masalarına çarptıktan sonra denize düşmekten son anda kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:45
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        Otomobiliyle denize düşmekten son anda kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde Şerafettin Parlak, limanda geri manevra yaptığı otomobiliyle restoran masalarına çarptıktan sonra denize düşmekten son anda kurtarıldı.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında Bozcaada ilçe limanında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Şerafettin Parlak’ın geri manevra yaptığı otomobil, restoranların masalarına çarpıp denize doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada çevredekilerin uyardığı sürücü, aracı son anda durdurdu. Sürücü Parlak, iki tekeri boşlukta kalan otomobilden çevredekiler tarafından çıkarıldı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil belediyeye ait kepçeyle bulunduğu yerden alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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