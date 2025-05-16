Emekli öğretmenin 25 milyon TL dolandırıldığı olayda 6 tutuklama daha

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde ‘Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla emekli öğretmen A.T.'nin 25 milyon TL dolandırıldığı olayda 8 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 1'i adli kontrolle olmak üzere 2'si serbest bırakıldı. Böylelikle olayla ilgili tutuklananların sayısı 7'ye yükseldi.

Ayvacık ilçesinde yaşayan emekli öğretmen A.T.’yi arayan dolandırıcılar kendilerini hakim, polis ve savcı olarak tanıtıp 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandırarak, Kasım 2024 tarihinden 29 Ocak 2025 tarihine kadar 6 parça halinde 25 milyon TL dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan A.T., polise ihbarda bulundu. A.T. ile irtibata geçen dolandırıcılar, son olarak 4 milyon TL'yi teslim almak için adrese geleceklerini söyledi. 29 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında parayı teslim almak için ikamete gelen T.E. (25), polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan T.E. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda da R.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.