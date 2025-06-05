Bozcaada'ya bayramda bazı araçların geçişi yasaklandı

Bozcaada İlçe Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Ramazan Bayramı boyunca bazı araçların ilçeye girişi yasaklandı. Buna göre kamyon, TIR, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasiteli otobüsler ile midibüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

ÇANAKKALE'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine Kurban Bayramı süresince kamyon, TIR, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasiteli otobüsler ile midibüslerin geçişi yasaklandı.

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