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        Bozcaada'ya bayramda bazı araçların geçişi yasaklandı

        ÇANAKKALE'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine Kurban Bayramı süresince kamyon, TIR, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasiteli otobüsler ile midibüslerin geçişi yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:04 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:04
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        Bozcaada'ya bayramda bazı araçların geçişi yasaklandı
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        ÇANAKKALE'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine Kurban Bayramı süresince kamyon, TIR, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasiteli otobüsler ile midibüslerin geçişi yasaklandı.

        Bozcaada İlçe Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Ramazan Bayramı boyunca bazı araçların ilçeye girişi yasaklandı. Buna göre kamyon, TIR, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasiteli otobüsler ile midibüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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