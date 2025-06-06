TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale'de kıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir dizi programa katılmak için Çanakkale’ye geldi. Şehitler Camisi'nde bayram namazını kılan TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Kurtulmuş’a Çanakkale Valisi Ömer Toraman, eşlik etti.

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