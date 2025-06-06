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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale'de kıldı

        TÜRKİYEBüyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale'de kıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:34
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale'de kıldı
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        TÜRKİYEBüyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale’de kıldı.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir dizi programa katılmak için Çanakkale’ye geldi. Şehitler Camisi'nde bayram namazını kılan TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Kurtulmuş’a Çanakkale Valisi Ömer Toraman, eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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