Çanakkale'de orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIÇanakkale'nin Lapseki ilçesi Kirazlıdere mevkisindeki orman yangınına 5 uçak, 4 helikopter, 22 su ikmal aracı ve arazöz, 3 dozer, 2 itfaiye aracı, 3 treyler ve 130 personel müdahale etti.
KONTROLALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Kirazlıdere mevkisindeki orman yangınına 5 uçak, 4 helikopter, 22 su ikmal aracı ve arazöz, 3 dozer, 2 itfaiye aracı, 3 treyler ve 130 personel müdahale etti. Alevler havadan ve karadan yapılan müdahale ile saat 18.00 itibariyle 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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