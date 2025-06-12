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        Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'ndaki patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı (2)

        VALİLİKTENAÇIKLAMAÇanakkale'de saat 18,15 sıralarında Kumkale Balıkçı Barınağı'nda meydana gelen olayda, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu'nda bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 21:16 Güncelleme: 12.06.2025 - 21:20
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        Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'ndaki patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı (2)
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        VALİLİKTENAÇIKLAMA

        Çanakkale’de saat 18,15 sıralarında Kumkale Balıkçı Barınağı'nda meydana gelen olayda, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu’nda bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir sağlıkçının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayda yaralanan bir vatandaş ise hastaneye kaldırıldı. Çanakkale Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

        "12 Haziran 2025 tarihinde saat 18.15 civarında, İlimiz Kumkale Balıkçı Barınağı'nda bulunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık Botu'nda meydana gelen kazada maalesef 1 Teknisyenimiz olay mahallinde hayatını kaybetmiş, 1 sivil vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımıza ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış olup, tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili olarak gerekli adli ve idari tahkikata başlanılmıştır. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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