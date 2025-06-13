Çanakkale'deki patlamada hayatını kaybeden sağlık personeli için tören

ÇANAKKALE'deSağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden sağlık personeli Ahmet Seçkin'in (34) için tören düzenlendi. Seçkin'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.

Olay, dün saat 18.15 sıralarında merkeze bağlı Kumkale köyündeki Kumkale Balıkçı Barınağı'nda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu sağlık personeli Ahmet Seçkin (34) hayatını kaybetti, babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelen kahvehane işletmecisi Semih Çetin (23) de ağır yaralandı. Ağır yaralanan Çetin'ini Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

'SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'

Sağlık personeli Ahmet Seçkin (34) için Mehmet Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene; Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Osman Kan, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Keser ile sağlık çalışanları ile Seçkin'in yakınları katıldı. Törende konuşan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Osman Kan, "Olmayacak bir şey, kimsenin aklına gelmeyen, bizi derinden yaralayan bir olay, kaza. Sözün bittiği yerdeyiz. Mesai arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Nişanlıydı, yeni evlenecekti. Ona da çok üzgünüz. Nişanlısının da başı sağ olsun. Maalesef hayatta bazı böyle acı gerçekler var. Olmaması gereken şeyler var. Dua edeceğiz. Ailesinin başı sağ olsun" diye konuştu. Konuşmanın ardından edilen dua sonrası Seçkin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi. Diğer yandan Ahmet Seçkin'in Fatma İpek Turhan ile nişanlı olduğu, 3 ay sonra evlenmeyi planladıkları öğrenildi.