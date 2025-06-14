Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Biga ilçesine bağlı Değirmencik köyü ile Kemer köyü arasındaki bir buğday tarlasında, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ÇANAKKALE'ninBiga ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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