Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Yangın, saat 20.30 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarında tarım arazisinde çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına karadan müdahale sürdürülüyor.

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