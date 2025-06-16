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        Çanakkale Boğazı'nda bir geminin makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        ÇANAKKALE Boğazı'nda seyir halinde olan 'Industrial Challenger' isimli yük gemisinin makine dairesinde çıkan yangın, gemi personelinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 21:11 Güncelleme: 16.06.2025 - 21:11
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        Çanakkale Boğazı'nda bir geminin makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        ÇANAKKALE Boğazı’nda seyir halinde olan ‘Industrial Challenger’ isimli yük gemisinin makine dairesinde çıkan yangın, gemi personelinin müdahalesiyle söndürüldü. Gemi daha sonra bölgeye giden römorkörler tarafından yedeklenerek limana çekildi.

        Marmaris'ten Yalova’ya giden Antigua Barbuda Bayraklı 120 metre boyundaki 'Industrial Challenger' isimli yük gemisinin, Çanakkale Boğazı'nın girişindeyken makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gemi personeli çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürdü. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı römorkörler bölgeye sevk edildi. Römorkörler tarafından yedeklenen geminin Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletileceği bildirildi. Yük taşıyan gemiden denize kirlilik bırakılmadığı tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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