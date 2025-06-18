Yelkenli teknede 52 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede 51 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede 51 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Haziran'da Gelibolu açıklarında rotası İtalya olan hareket halindeki yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları 'KB-24' ve 'KB-62' ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yelkenli tekne içerisinde 14'ü çocuk toplam 51 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
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