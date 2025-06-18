Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Yelkenli teknede 52 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

        ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede 51 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:33 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yelkenli teknede 52 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede 51 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Haziran'da Gelibolu açıklarında rotası İtalya olan hareket halindeki yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları 'KB-24' ve 'KB-62' ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yelkenli tekne içerisinde 14'ü çocuk toplam 51 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Semih için Premier Lig iddiası!
        Semih için Premier Lig iddiası!
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı

        Benzer Haberler

        Çanakkale Valisi Toraman tedavileri tamamlanan kuşları doğal ortamlarına bı...
        Çanakkale Valisi Toraman tedavileri tamamlanan kuşları doğal ortamlarına bı...
        Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'ndaki patlamada yaralanan personel hayatını kayb...
        Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'ndaki patlamada yaralanan personel hayatını kayb...
        Çanakkale'de evinde 77 kök kenevir ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de evinde 77 kök kenevir ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Gelibolu'da tarım arazisinde yangın (2)
        Gelibolu'da tarım arazisinde yangın (2)
        Gelibolu'da tarım arazisinde yangın
        Gelibolu'da tarım arazisinde yangın