Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
YANGINKONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'de merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan 4 uçak, 1 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman personeliyle müdahalesinin ardından saat 16.
YANGINKONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'de merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan 4 uçak, 1 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman personeliyle müdahalesinin ardından saat 16.45 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 130 dönüm ekili buğday tarlası ile anız alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
SAMAN BALYA MAKİNESİ KAYNAKLI
Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Özbek Köyü'nde 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 15.30 sıralarında saman balya makinesinden kaynaklanan yangın meydana gelmiştir. Yangında yaklaşık 130 dönüm ekili buğday tarlası ve anız alanı zarar görmüş olup yangın söndürülmüştür. Saman balya makinesi operatörü hakkında adli işlemlere başlanmıştır" denildi.
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