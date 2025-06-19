Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'de merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan 4 uçak, 1 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman personeliyle müdahalesinin ardından saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:45 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Çanakkale'de merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan 4 uçak, 1 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman personeliyle müdahalesinin ardından saat 16.45 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 130 dönüm ekili buğday tarlası ile anız alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        SAMAN BALYA MAKİNESİ KAYNAKLI

        Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Özbek Köyü'nde 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 15.30 sıralarında saman balya makinesinden kaynaklanan yangın meydana gelmiştir. Yangında yaklaşık 130 dönüm ekili buğday tarlası ve anız alanı zarar görmüş olup yangın söndürülmüştür. Saman balya makinesi operatörü hakkında adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edi...
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edi...
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Ayvacık'ta biçerdöver denetimi yapılıyor
        Ayvacık'ta biçerdöver denetimi yapılıyor
        Çanakkale'de fabrika yangını (2)
        Çanakkale'de fabrika yangını (2)