Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde saat 14.20 sıralarında başlayan yangın; havadan 3 helikopter, 7 uçak, karadan ise 14 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık orman ve 20 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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