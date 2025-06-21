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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)

        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 18:28 Güncelleme: 21.06.2025 - 18:30
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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
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        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Çanakkale’nin Ezine ilçesinde saat 14.20 sıralarında başlayan yangın; havadan 3 helikopter, 7 uçak, karadan ise 14 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık orman ve 20 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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