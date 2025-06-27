Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 671'inci yılı kutlandı

        ÇANAKKALE'de Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 671'inci yıl dönümü, Lapseki'nin Çardak beldesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:53 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 671'inci yılı kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKKALE'de Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 671'inci yıl dönümü, Lapseki'nin Çardak beldesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

        Çardak beldesinde Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 671'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Lapseki Kaymakam Vekili Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Çardak beldesindeki Gazi Yakup Bey'in mezarına çiçek bırakılması ve dua edilmesiyle başladı. Ardından mehteran eşliğinde Çardak Sahili’ndeki Çamlık mevkiinde yapılan törenlere geçildi. Buradaki program, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Çardak Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileriyle devam edildi. Son olarak mehteran takımının verdiği konserin ardından tören sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Beyaz Saray'dan 'ilginç' Trump paylaşımları
        Beyaz Saray'dan 'ilginç' Trump paylaşımları
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 32 kaçak göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de 32 kaçak göçmen kurtarıldı
        Lapseki Çavuş Barajı inşaatında çalışmalar devam ediyor
        Lapseki Çavuş Barajı inşaatında çalışmalar devam ediyor
        Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Çan'da kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
        Çan'da kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı