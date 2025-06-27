Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 671'inci yılı kutlandı

ÇANAKKALE'de Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 671'inci yıl dönümü, Lapseki'nin Çardak beldesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Çardak beldesinde Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 671'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Lapseki Kaymakam Vekili Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Çardak beldesindeki Gazi Yakup Bey'in mezarına çiçek bırakılması ve dua edilmesiyle başladı. Ardından mehteran eşliğinde Çardak Sahili’ndeki Çamlık mevkiinde yapılan törenlere geçildi. Buradaki program, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Çardak Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileriyle devam edildi. Son olarak mehteran takımının verdiği konserin ardından tören sona erdi.