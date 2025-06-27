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        Çanakkale'nin 2 ilçesinde 2 kişi kayıp

        ÇANAKKALE'nin Çan ve Yenice ilçelerinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 23:37 Güncelleme: 27.06.2025 - 23:40
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        Çanakkale'nin 2 ilçesinde 2 kişi kayıp
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        ÇANAKKALE’nin Çan ve Yenice ilçelerinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Yenice ilçesine bağlı Bekten köyünde yaşayan Ali Akbaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Çan ilçesinde ise bağlı Eski Yayla köyünde yaşayan Asiye Gören'den (70) haber alamayan yakınları durumu yine jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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