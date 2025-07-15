Çanakkale'de orman yangını (3)

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Naldöken köyünde alevler, köy mezarlığına sıçrarken, tarım aletleri, samanlar yanarak küle döndü. Bazı ahırlara da sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar öldü.

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