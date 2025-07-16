Tekirdağ'da orman yangınında 2'nci gün (6)
OTOYOLULAŞIMA AÇILDITekirdağ'da başlayıp Çanakkale sınırına geçen yangın nedeniyle tedbiren kapatılan Çanakkale- Malkara otoyolu tekrar trafiğe açıldı.
OTOYOLULAŞIMA AÇILDI
Tekirdağ’da başlayıp Çanakkale sınırına geçen yangın nedeniyle tedbiren kapatılan Çanakkale- Malkara otoyolu tekrar trafiğe açıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tedbiren Kavakköy kavşağı bölgesinde trafiğe kapatılan Çanakkale-Malkara otoyolu ulaşıma açılmıştır” dedi.
Nazif Cemhan ŞEN- Fuat SERTDEMİR/ GELİBOLU (Çanakkale),
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