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AK Parti'li Turan, Çanakkale'de Dardanel'in kıdem ödülleri törenine katıldı

AA

AK Parti'li Turan, Çanakkale'de Dardanel'in kıdem ödülleri törenine katıldı

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin ihracatının 30 milyar dolar seviyesinden 226 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Artık bu memleket ihracatı öğrendi, büyümeyi öğrendi." dedi.

Turan, Dardanel fabrikasında 5 yıl ve üzeri çalışanlara yönelik kıdem ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin çok özel bir kent olduğunu söyledi.

Burada tarih ve turizmden tarıma kadar birçok alanda faaliyetin yapıldığını belirten Turan, "Tarihin bize emaneti Çanakkale'miz, Assos'ta özel hatıralarıyla Aristo'nun şehri, Troya'sıyla Homeros'un şehri, Kale-i Sultaniye ile Fatih'in, Anafartalar'ıyla Gazi Mustafa Kemal’in şehri. Çanakkale ilgili her gittiğimiz uluslararası toplantıda alanda Troya dediğimizde, Gelibolu dediğimizde, Assos dediğimizde ayrı bir gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Turan, Çanakkale'nin kendi markaları ve hatıralarının da olduğunu dile getirdi.

Bu markalardan birinin de Dardanel olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Dardanel 42 yıldan beri devam eden güzel bir hikaye. Dün kurulur, bugün büyür, yarın yok olabilirsiniz, bunların çok örnekleri var ama bir firmayı kurup 42 yıl boyunca zirvede tutmanın, Çanakkale markasına ekstra kıymet katmanın çok özel anlamı var. Gittiğimiz her yerde Çanakkale'yi bilen varsa Dardanel gibi markalarımızı da muhakkak biliyor. Çanakkale'mizde üzülerek söylüyorum bu tarz firmalarımız çok az. 40 yılı aşmış hala büyümesi de büyük motivasyonla devam eden çok az firma var. Ezine Gıda İhtisas OSB'miz bir Türkiye projesi. 50'den fazla firmamız tarımla, gıdayla ilgili orada iş yapacak, yatırım yapacak, istihdamı artıracak. Bunlardan biri de Dardanel. Biz istiyoruz ki benzer firmalarımız, Çanakkale'nin evlatları, daha da büyüsünler daha güzel işler yapsınlar. Artık bu memleket ihracatı öğrendi, büyümeyi öğrendi. Geçen sene ihracatımızı 226 milyar dolarla kapattık. İhracatımız 30 milyar dolarlardan buraya çıkmıştı. Pandemi veya benzeri sorunlarla en az hasar alanlar, en çok üretenler oldu. Bugün de burada hanımefendilerin çoğunlukta olduğu bir güzel yapıyla birlikteyiz. 40 yıla yakın çalışanların olduğunu öğrendim. İlgili arkadaşlarımıza sordum, en çok 39 yıldır çalışan var ama daha ötesi 42 yıldan beri çalışan Niyazi Önen bey de var."

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen ise firmanın bugünlere gelmesinde çalışanların büyük emekleri olduğunu dile getirerek, büyük bir aile olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Dardanel bünyesinde çalışan 5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 35 yılını tamamlayan çalışanlar için düzenlediği kıdem ödülleri verildi.

Törene, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Dardanel Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen, Dardanel İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ferit Gökmen ve fabrika çalışanları katıldı.

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