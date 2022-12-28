Çanakkale Valisi Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.
Aktaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu" fotğrafını seçen Vali Aktaş, çevre ve yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.
FotoğraflarI çok beğendiğini ve Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten İlhami Aktaş, fotoğraflara emek veren tüm çalışanlara teşekkür etti.