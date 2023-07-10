ÇOMÜ "3. Otizm ve Müzik Yaz Okulu"na ev sahipliği yapacak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Devlet Konservatuarı, 10-15 Temmuz tarihlerinde, "3. Otizm ve Müzik Yaz Okulu"na ev sahipliği yapacak.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Devlet Konservatuarı, 10-15 Temmuz tarihlerinde, "3. Otizm ve Müzik Yaz Okulu"na ev sahipliği yapacak.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, 2021'de başlayan etkinliğin katılımcı sayısıyla birlikte her yıl artış gösteren bir seviyeye ulaştığı belirtildi.

Bu yıl, 30 otizmli öğrenci, 30 aile, 37 gönüldaş, 37, eğitimci ve 10 uzmanın katılacağı okulda. Afyon, Ankara, Antalya, Adana, Çanakkale, İzmir, İstanbul, Ordu, Hatay, Eskişehir, Aydın, Manisa, Mersin, Bursa, Aksaray, Konya, Kütahya, Tekirdağ'dan katılım sağlanacağını ifade edildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Otizm ve Müzik Yaz Okulu, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi, ÇOMÜ Devlet Konservatuarı, Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çanakkale Müzik ve Sahne Sanatları Geliştirme Derneği, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birlikteliğiyle ve bir çok paydaşımızın desteğiyle sürdürülmektedir. Amacı, otizmli bireylerin ve ilgili toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak, destek sağlamak ve farkındalık yaratmak olan Otizm ve Müzik Yaz Okulu, ücretsiz eğitim sağlamaktadır. Otizm ve müzik alanına uzman yetiştirmek amacıyla otizm ve müzik alanına yönelimleri arttırmak, bu iki önemli alanın birleşiminde bilgi, deneyim ve anlayışın yayılmasına katkıda bulunmak en önemli amaçlarımız arasındadır."