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        Çanakkale'de kadın kooperatiflerine eğitim verildi

        Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hibelendirilen Çanakkale Valiliğinin yararlanıcısı, Çanakkale İl Özel İdaresi'nin eş finansörü olduğu "Üreten Kadın Kooperatifleri Dijitalleşiyor" adlı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projesi kapsamında kadın kooperatifleri üyelerine eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 18:52 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:00
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        Çanakkale'de kadın kooperatiflerine eğitim verildi
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        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Biga, Yenice, Ayvacık ve merkez ilçede gerçekleştirilen kooperatifçilik ve e-ticaret eğitimlerinde İl Ticaret Müdürlüğü personeli Kasım Güneş, markalaşma ve ambalajlama eğitimlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eroğlu görev aldı.

        İki hafta süren eğitimler süresince kadın kooperatif üyeleri söz konusu eğitim içerikleri ile ilgili kazanımlar sağladı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, markalaşma ve ambalajlama eğitimini alan katılımcıları ziyaret etti.

        Eğitimlere Çanakkale Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu personelleri ve proje yürütücüleri Dr. Meral Yavuz Kartal, Ozan Ceylan, Çanakkale İl Özel İdaresi personeli proje koordinatörü Ertan Erbaşı da katıldı.

        Söz konusu proje faaliyetleri kapsamında, proje ortağı olan kadın kooperatifleri ziyaret edildi. Uzun yıllardır faaliyet gösteren Biga Kadın Çevre Kültür İşletme Kooperatifi'nin de deneyimlerinden ve iyi uygulama örneklerinden yararlanıldı.

        Çanakkale’de yer alan kadın kooperatiflerinin özellikle üretim, pazarlara erişim ve markalaşma hususlarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak amaçlı yapılan proje faaliyetleri kapsamında kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünlerin satışlarını artırmak amacıyla Liman Başkanlığı binasının giriş katında satış alanı açıldı.

        Ayrıca kadın kooperatiflerini dijitalleştirmek amacıyla e-ticaret kapsamında online satış platformunun da hazırlıkları sürüyor.

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