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        Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede 57 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 21:27 Güncelleme: 01.10.2023 - 21:29
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        Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede 57 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu İtalya rotasında seyir yapan yelkenli tekne tespit etti.

        Ekiplerin "TCSG-65" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan, Irak, İran, Filistin, Suriye ve Arnavutluk uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalandı.

        Operasyonda, insan kaçakçılığı iddiasıyla Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, bir Türk'ün de yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalıştığı belirlendi.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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