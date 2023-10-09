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        "Baja Troia Türkiye 2023" 19-23 Ekim'de Çanakkale'de düzenlenecek

        Uluslararası Otomobil Federasyonunca (FIA) Avrupa Cross-Country Baja Kupası Yarışı statüsüne alınan ve İstanbul Off Road Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlenen, "Baja Troia Türkiye 2023" 19-23 Ekim tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:07
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        "Baja Troia Türkiye 2023" 19-23 Ekim'de Çanakkale'de düzenlenecek
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        Uluslararası Otomobil Federasyonunca (FIA) Avrupa Cross-Country Baja Kupası Yarışı statüsüne alınan ve İstanbul Off Road Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlenen, "Baja Troia Türkiye 2023" 19-23 Ekim tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştirilecek.

        Baja Troia Türkiye Direktörü Serhat Tolan, yarışlara ilişkin Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Çanakkale İl Temsilcisi Mustafa Kansu, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş, Direktör Yardımcısı Selahattin Toper ve Güvenlik Sorumlusu Hakan Betir'in katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

        Tolan, İSOFF'un organizasyonu ile ilk kez off-road kategorisinde FIA onaylı bir yarış serisine 24'ü yabancı 45 aracın katılacağını belirterek, yarışların gelecek yıl kasım ayında yine Çanakkale'de düzenleneceğini kaydetti.

        FIA European Cup for Cross Country Baja kategorisinde yer alan Baja Troia Türkiye yarışlarında toplam 450 kilometrede yarış yapılacak.

        Yarış merkezi olarak Çanakkale İl Özel İdare Binası'nın kullanılacağı yarışta servis alanı ise Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu önündeki alan olacak. Etaplar ise Çanakkale merkezinden başlayarak ilçelere uzanan bir parkurda yer alacak.

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