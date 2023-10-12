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        AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndan Filistin açıklaması

        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:01
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        AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndan Filistin açıklaması
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        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini söyledi.

        Naim Makas, İsrail'in, Gazze şeridine düzenlediği saldırılara ilişkin AK Parti Çanakkale İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in saldırısı sonucu 700'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını hatırlattı.

        Dünyanın, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden abluka altında yaşayan masum sivillerin acılarını gördüğünü ifade eden Makas, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır." ifadelerine yer verdi.

        Gazze'de ibadethanelerin, hastanelerin, okulların acımasızca vurulduğunu aktaran Makas, bu durumun, masum sivillerin hayatlarını tehdit ettiğini belirtti.

        Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacağını vurgulayan Makas, sözlerine şöyle devam etti:

        "Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir. Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir.

        1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz."

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