Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye demirletildi

        Çanakkale Boğazı'nda elektrik arızası meydana gelen yük gemisi güvenli bölgeye demirletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 19:03 Güncelleme: 21.10.2023 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye demirletildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Boğazı'nda elektrik arızası meydana gelen yük gemisi güvenli bölgeye demirletildi.

        Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan Mısır'a seyir halinde olan 223 metre uzunluğundaki "Navios Sagittarius" adlı dökme yük gemisinde, Çanakkale Boğazı Burhanlı mevkiinde elektrik arızası meydana geldi.

        Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ile "Kurtarma-5" ve Kurtarma-13" römorkörleri refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Derbide ilk düdük geldi
        Derbide ilk düdük geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        İhmalin böylesi
        İhmalin böylesi
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Kuzey Ege'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Kuzey Ege'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Tarlada ölü bulunan Mehmet'in ölüm nedeni belirlendi; babası kamyonetle üze...
        Tarlada ölü bulunan Mehmet'in ölüm nedeni belirlendi; babası kamyonetle üze...
        Bayramiç'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Bayramiç'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'deki "Baja Troia Türkiye 2023"te ilk gün yarışları yapıldı
        Çanakkale'deki "Baja Troia Türkiye 2023"te ilk gün yarışları yapıldı
        ÇOMÜ'de "Akademik Çalışmalarda Biçim ve Metodoloji Arayışları Sempozyumu" s...
        ÇOMÜ'de "Akademik Çalışmalarda Biçim ve Metodoloji Arayışları Sempozyumu" s...