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        Çanakkale'de 2023 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile fener alayı düzenlendi

        Çanakkale'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayında on binlerce kişi, 2023 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 21:38 Güncelleme: 29.10.2023 - 21:38
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        Çanakkale'de 2023 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile fener alayı düzenlendi
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        Çanakkale'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayında on binlerce kişi, 2023 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

        Valilikçe organize edilen fener alayı öncesinde, etkinlikte görevli 2023 lise ve üniversite öğrencisi 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi.

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan 2023 metre uzunluğundaki Türk bayrağı görevlilerce stada getirildi.

        Türk bayrağı daha sonra fener alayında taşımakla görevli öğrencilere teslim edildi.

        Saat 19.23'te başlayan fener alayına Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti MKYK üyesi Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, il müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Fener alayı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bando Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde gerçekleştirildi.

        Halk, şehir stadından Kordonboyu'na devam eden güzergahta, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek fener alayına katıldı.

        Fener alayı on binlerce kişinin katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi.

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