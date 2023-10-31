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        Çanakkale'de kendisini MİT personeli olarak tanıtan şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıttığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:59 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:59
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        Çanakkale'de kendisini MİT personeli olarak tanıtan şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'de kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıttığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı iş yerlerine ve kurumlara giderek MİT personeli olduğunu, soruşturma yapmak için geldiğini söyleyen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kişinin E.S. (21) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı evine düzenledikleri operasyonda yakaladı.

        Evde yapılan aramada, kurusıkı tabanca ve iki adet sahte MİT kimlik kartı ele geçirildi.

        "Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" iddiasıyla gözaltına alınan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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