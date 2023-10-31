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        Lapseki'de tamamlanan 1,8 kilometrelik köy yolu hizmete açıldı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde, Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırılan 1,8 kilometrelik köy yolu hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:15 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:16
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        Lapseki'de tamamlanan 1,8 kilometrelik köy yolu hizmete açıldı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde, Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırılan 1,8 kilometrelik köy yolu hizmete açıldı.

        Kangırlı'yı D-100 Karayolu'na bağlayan yolun hizmete açılması dolayısıyla köy meydanında tören düzenlendi.

        Muhtar Mehmet Özgün, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl Lapseki Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince içme suyu ve kanalizasyon şebekesinin yenilendiğini hatırlattı.

        Bu sene de isale hattı ile köy yolunun yenilendiğini belirten Özgün, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Mevlit okunan ve kurban kesilen törene, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İlçe. Müftüsü Rahmi Temiz, Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim, muhtarlar ve köylüler katıldı.

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