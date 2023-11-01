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        Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 140 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

        Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 140 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:40 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:45
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        Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 140 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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        Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 140 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti.

        "TCSG-905" ve "KB-20" botlarıyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Diğer operasyonda ise "TCSG-16" ve "TCSG-905" botlarıyla Ezine açıklarına intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan uyruklu 48, Ayvacık açıklarında da 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Karaya çıkarılan 140 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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