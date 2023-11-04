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        Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur seferleri kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamıyor

        Çanakkale'de kuvvetli rüzgar nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 12:42 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:42
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        Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur seferleri kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamıyor
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        Çanakkale'de kuvvetli rüzgar nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahlarında bugünkü arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

        Açıklamada, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferlerinin tarifeye uygun sürdüğü, Lapseki-Gelibolu seferlerinin ise saatsiz devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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