Çanakkale'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Çanakkale'de jandarma ve polisin düzenlediği operasyonda, 70 suç kaydı ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü istihbarat şube müdürlüklerince, Ezine'nin Yeniköy köyü bölgesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli E.T. yakalandı.

Üzerinde sahte kimlikle yakalanan ve 70 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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