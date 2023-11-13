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        Çanakkale'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de jandarma ve polisin düzenlediği operasyonda, 70 suç kaydı ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:26 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:34
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        Çanakkale'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'de jandarma ve polisin düzenlediği operasyonda, 70 suç kaydı ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü istihbarat şube müdürlüklerince, Ezine'nin Yeniköy köyü bölgesinde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli E.T. yakalandı.

        Üzerinde sahte kimlikle yakalanan ve 70 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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