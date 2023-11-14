Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'ndan YÖKAK Başkanı Kocabıçak'a ziyaret

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 12:44 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'ndan YÖKAK Başkanı Kocabıçak'a ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ı ziyaret etti.

        Ziyarette, ÇOMÜ'nün yürüttüğü kalite güvencesi çalışmaları hakkında Kocabıçak’a sunum yapıldı. Sunumda, kurumsal akreditasyon ve program akreditasyonu konularındaki hedefler vurgulandı.

        Erenoğlu aralık ayında planlanan Trakya Bölgesel Kalite Çalıştayı ile ÇOMÜ Kalite Çalıştayına Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’ı davet etti.

        Ziyaret sırasında, ÇOMÜ’nün kalite güvencesi çalışmalarına verdiği destekten dolayı Başkan Ümit Kocabıçak’a teşekkür eden Rektör Erenoğlu, "Üniversite olarak, kalite güvencesi çalışmalarını en üst düzeyde gerçekleştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda, YÖKAK ile iş birliğimiz her geçen gün daha da güçleniyor. Başkanımız Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’ın üniversitemize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        YÖKAK Başkanı Kocabıçak ise, ÇOMÜ'nün kalite güvencesi çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, kalite güvencesi alanında önemli çalışmalar yürüten bir üniversite. Bu çalışmaların üniversitenin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Üniversitenin kalite güvencesi çalışmalarında YÖKAK olarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal da hazır bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı"
        "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı"
        İsrail: Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz
        İsrail: Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada

        Benzer Haberler

        Lapseki'de ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı
        Lapseki'de ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı
        Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (3)
        Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (3)
        Çanakkale'de 2 ayda 526 kaçak göçmen yakalandı, 44 organizatör tutuklandı
        Çanakkale'de 2 ayda 526 kaçak göçmen yakalandı, 44 organizatör tutuklandı
        Çanakkale'de iki ayda 526 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de iki ayda 526 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
        Lapseki'de öğrenciler için tatil etkinliği düzenlendi
        Lapseki'de öğrenciler için tatil etkinliği düzenlendi