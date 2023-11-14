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        Kaz Dağları'nda yaşayan bozayı fotokapanla görüntülendi

        Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Yenice ilçesi sınırlarında yaşayan bozayı, fotokapan ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 21:21 Güncelleme: 14.11.2023 - 21:29
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        Kaz Dağları'nda yaşayan bozayı fotokapanla görüntülendi
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        Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Yenice ilçesi sınırlarında yaşayan bozayı, fotokapan ile görüntülendi.

        Yenice'nin Kalkım beldesi sınırlarında yer alan Katrandağı mevkisindeki ormanlık alanda ayıların davranışlarını gözlemlemek isteyen Milli Parklar Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik, buraya fotokapan yerleştirdi.

        Yaklaşık 10 gün sonra fotokapanı kontrol eden Şevik, görüntülerde bir bozayının yer aldığını fark etti.

        Mehmet Şevik'in fotokapanında ayrıca aç kalan bozayının bir domuzu yemesi de görüntülere yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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