Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Biga'nın Aksaz İlkokulu 23 aradan sonra kursiyerler için açıldı

        Biga'nın Aksaz köyünde 23 yıldır kapalı duran ilkokul binası meslek kursları için kapılarını yeniden açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:42 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biga'nın Aksaz İlkokulu 23 aradan sonra kursiyerler için açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Biga'nın Aksaz köyünde 23 yıldır kapalı duran ilkokul binası meslek kursları için kapılarını yeniden açtı.

        Biga Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Aksaz Köyü İlkokulunda açılan dikiş kursuna katılan kursiyerler, yıllar öncesinde olduğu gibi yine İstiklal Marşını söyleyerek ders başı yapmanın heyecanını yaşadı.

        Kurs öğretmeni Esma Yavaş ile birlikte yıllar önce kapanan okullarını temizleyip düzenleyen kursiyerler köy okulunu yeniden hayata geçirdi.

        Kursiyerlerin yıllar önce kapanmış olan köy okullarında aynı yerde çekilmiş fotoğrafının da paylaşılması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Ali Dur, kursun açılmasında emeği geçen köy muhtarı Halil Çavdar’a, kurs öğretmeni Esma Yavaş’a ve kursiyerlere teşekkür etti.

        Aksaz Köyü muhtarı Halil Çavdar da okulun 2000 yılında taşımalı eğitime geçildiğinden bu yana kapalı durduğunu belirterek, "Bu yıl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği ile Biga Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerine dikiş kursu olarak açıldı. Okulumuzun kapısından penceresine, tabanından çatısına kadar, boya, sıva işleri tamamen Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yapılarak kullanılabilir hale getirildi." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Ara ilaç olacak
        Ara ilaç olacak
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!
        Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor

        Benzer Haberler

        DSİ Balıkesir Bölge Müdürlüğü heyetinden Lapseki ziyareti
        DSİ Balıkesir Bölge Müdürlüğü heyetinden Lapseki ziyareti
        Çanakkale'de Yunanistan'ın ittiği 23 göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de Yunanistan'ın ittiği 23 göçmen kurtarıldı
        Okul müdürünün organları, 5 hastaya umut oldu
        Okul müdürünün organları, 5 hastaya umut oldu
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenlerini ortaya çıkaran günlük
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenlerini ortaya çıkaran günlük
        Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden okul müdürünün organları 5 kişiye u...
        Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden okul müdürünün organları 5 kişiye u...
        Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı