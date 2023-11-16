Biga'nın Aksaz İlkokulu 23 aradan sonra kursiyerler için açıldı Biga'nın Aksaz köyünde 23 yıldır kapalı duran ilkokul binası meslek kursları için kapılarını yeniden açtı.

Biga'nın Aksaz köyünde 23 yıldır kapalı duran ilkokul binası meslek kursları için kapılarını yeniden açtı.

Biga Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Aksaz Köyü İlkokulunda açılan dikiş kursuna katılan kursiyerler, yıllar öncesinde olduğu gibi yine İstiklal Marşını söyleyerek ders başı yapmanın heyecanını yaşadı.

Kurs öğretmeni Esma Yavaş ile birlikte yıllar önce kapanan okullarını temizleyip düzenleyen kursiyerler köy okulunu yeniden hayata geçirdi.

Kursiyerlerin yıllar önce kapanmış olan köy okullarında aynı yerde çekilmiş fotoğrafının da paylaşılması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Ali Dur, kursun açılmasında emeği geçen köy muhtarı Halil Çavdar’a, kurs öğretmeni Esma Yavaş’a ve kursiyerlere teşekkür etti.

Aksaz Köyü muhtarı Halil Çavdar da okulun 2000 yılında taşımalı eğitime geçildiğinden bu yana kapalı durduğunu belirterek, "Bu yıl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği ile Biga Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerine dikiş kursu olarak açıldı. Okulumuzun kapısından penceresine, tabanından çatısına kadar, boya, sıva işleri tamamen Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yapılarak kullanılabilir hale getirildi." dedi.