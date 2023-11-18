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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkaleli muhtarları kabul etti

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'nin Eceabat, Gökçeada ve Ayvacık ilçesinden gelen muhtarları kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 11:51 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:54
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkaleli muhtarları kabul etti
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'nin Eceabat, Gökçeada ve Ayvacık ilçesinden gelen muhtarları kabul etti.

        Bülent Turan, muhtarlara bakanlık faaliyetleri hakkında bilgi verip, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) gezdirdi.

        Ülkenin huzur ve güvenliği için çalıştıklarını dile getiren Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'yi de unutmadıklarını belirterek, fırsat oldukça Çanakkaleli hemşehrilerini Bakanlıkta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

        Turan'a görevinde başarılar dileyen heyet, daha sonra fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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